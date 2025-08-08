Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 07:30

Безопасность

Россиян предупредили о фейковых письмах от ГАИ

Россиян предупредили о фейковых письмах от ГАИ

Пользователей Wi-Fi предупредили о риске потерять личные данные

ГАИ проведет рейд "Мотобезопасность" в Москве

"Московский патруль": активисты провели проверку магазина в подмосковном поселке

"Московский патруль": нового руководителя ГСУ СК по Москве Беляева представили коллективу

Пенсионерам могут запретить говорить по телефону у банкоматов

Банк России выявил более 4 тыс мошеннических проектов за шесть месяцев 2025 года

Россиян предупредили о мошенниках, которые просят пройти обязательный тест на работе

Мошенники начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки

"Московский патруль": в МЧС рассказали, как уберечь загородный дом от удара молнии

Россиянам стали приходить на почту и в мессенджеры фейковые письма от ГАИ. Текст в них гласит: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф". Ниже прикреплен файл с данными и номером машины. Все совпадает и выглядит убедительно.

Однако ссылка ведет на поддельный банковский сервис или содержит вирус. Пользователь может потерять деньги и личные данные. Водителям напомнили, что штрафы могут прийти только с портала "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика