Россиян предупредили о фейковых письмах от ГАИ

Россиянам стали приходить на почту и в мессенджеры фейковые письма от ГАИ. Текст в них гласит: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф". Ниже прикреплен файл с данными и номером машины. Все совпадает и выглядит убедительно.

Однако ссылка ведет на поддельный банковский сервис или содержит вирус. Пользователь может потерять деньги и личные данные. Водителям напомнили, что штрафы могут прийти только с портала "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

