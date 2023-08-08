Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Безопасность

Украина начала вербовку россиян для поджогов военкоматов

Украина начала вербовку россиян для поджогов военкоматов

Разведка РФ уничтожила замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили минометные позиции и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Закон о расширении полномочий спецслужб вступил в силу 7 августа

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на главных направлениях – Минобороны

Две тысячи танков и БМП ВСУ уничтожили военные РФ с начала лета

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Боевые корабли РФ и КНР уничтожили подводную лодку условного противника в Беринговом море

ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Поджоги военкоматов совершали россияне после телефонных звонков с Украины. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве также уточнили, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

Звонившие представлялись сотрудниками полиции и кредитных компаний и обманом склоняли граждан к совершению преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика