Украина начала вербовку россиян для поджогов военкоматов

Поджоги военкоматов совершали россияне после телефонных звонков с Украины. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. В ведомстве также уточнили, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

Звонившие представлялись сотрудниками полиции и кредитных компаний и обманом склоняли граждан к совершению преступления.

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