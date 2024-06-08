Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды для предотвращения возможных происшествий, так как число отдыхающих у воды вырастет.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция.

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