Около 300 камер следят за эксплуатацией маломерных судов на водоемах Москвы

За эксплуатацией маломерных судов на водоемах Москвы следят около 300 камер наблюдения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС в ходе пресс-конференции, посвященной безопасности в летний период.

На водоемах в сезон регулярно проводят рейды, инспекторы проверяют документы у владельцев плавсредств и техническое состояние лодок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.