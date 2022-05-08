Российские военные сбили украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2" у острова Змеиный. Возле Николаева уничтожили пусковую установку "Оса-АКМ", а в районе Соледара – установку "Смерч".

Отличившихся во время спецоперации на Украине наградил Сергей Шойгу. Министр обороны вручил подполковнику Дмитрию Литвинову и майору Виктору Дудину золотые звезды Героя России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.