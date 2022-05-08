Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации на Украине

Сергей Шойгу наградил военнослужащих, которые проявили героизм в ходе спецоперации. Министр обороны вручил золотые звезды Героя России заместителю командира штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину.

Торжественная церемония состоялась 8 мая в Национальном центре управления обороной. Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, подчеркнув, что они достойно представляют вооруженные силы нового поколения, пришедшего на смену героям Великой Отечественной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.