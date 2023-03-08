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Новости

08 марта, 22:35

Безопасность

Новости часа: систему ПВО усилят в Херсонской области для снижения рисков обстрелов

Новости часа: систему ПВО усилят в Херсонской области для снижения рисков обстрелов

Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях РФ

ВС РФ сбили самолет Су-25 и уничтожили 11 беспилотников ВСУ за сутки

Подготовка штурмовых групп российской армии продолжается в тыловом районе СВО

Новости часа: двоих человек вывели из горящей квартиры в столичном ЖК

ВС РФ поразили 86 подразделений ВСУ в зоне СВО в течение суток

Шесть снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Смерч" перехватили ВС РФ

Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

Химические вещества времен Вьетнамской войны доставлены на Украину

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны, чтобы снизить риск обстрелов региона. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

МВД Израиля предложило выдавать паспорт только после года проживания в стране.

Взрыв аэрозольного баллончика стал причиной ЧП в квартире на юге Москвы. Прокуратура начала проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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безопасностьза рубежомрегионывидеоМаксим Селиков
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