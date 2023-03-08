Новости часа: систему ПВО усилят в Херсонской области для снижения рисков обстрелов

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны, чтобы снизить риск обстрелов региона. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

МВД Израиля предложило выдавать паспорт только после года проживания в стране.

Взрыв аэрозольного баллончика стал причиной ЧП в квартире на юге Москвы. Прокуратура начала проверку.

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