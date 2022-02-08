Военные учения с бронетехникой и ракетными комплексами начались на юге России. Они проходят на 15 полигонах Южного военного округа. Отрабатывать задачи будут, как правило, по ночам. В каждом из учений задействуют больше 400 военных и почти 80 единиц техники. Будут танки, бронетранспортеры, противотанковые комплексы "Корнет" и "Хризантема-С.

Учения проходят и в Крыму. Там морпехи с артиллерией и танками отбили "атаку" на побережье. Также подразделения морской инженерной службы вместе с коллегами из армейского корпуса ЮВО установили минные заграждения и оборудовали огневые точки в засадах. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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