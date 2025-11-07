Мошенники начали выдавать себя за сотрудников коммунальных служб. Новую схему обмана активно используют мошенники в Telegram.

Там появились фальшивые боты, которые маскируются под сервисы для оплаты коммунальных услуг. Злоумышленники отправляют пользователям ссылки на эти фиктивные ресурсы. Далее следует стандартная схема: пользователей просят ввести личные данные и коды подтверждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

