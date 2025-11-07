Форма поиска по сайту

07 ноября, 14:30

Безопасность

Мошенники стали создавать поддельные сайты интернет-магазинов для обмана покупателей

Мошенники используют ноябрьские распродажи, чтобы обманывать доверчивых покупателей. Они создают поддельные сайты интернет-магазинов. Эту и другие схемы обмана подробно изучила ведущая программы "Москва сегодня" Алена Суббота.

Также она отправилась в колледж полиции и узнала, как обучают тех, кто решил профессионально бороться с преступностью.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

