Владельцев животных в России начали обманывать через фейковые каналы ветклиник

В России мошенники нашли новый способ обмануть владельцев домашних животных. Злоумышленники создали целую сеть фейковых телеграм-каналов и сайт ветеринарных клиник. Используя имя известного бренда, аферисты предлагают поставки дефицитных зарубежных препаратов для питомцев.

Мошенники берут предоплату за лекарства и исчезают. Фейковые ресурсы тщательно имитируют официальные ветклиники и индексируются в поисковых системах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.