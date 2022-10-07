В Оренбурге усилили охрану в школах и вузах

В регионах России в данный момент усиливают охрану школ. В Оренбурге на дежурство заступили полицейские. Люди в форме на улицу не выходят, а перемещаются по коридорам.

Решение пригласить силовиков в школу и некоторые вузы приняли в министерстве образования области. Причиной стали массовые сообщения о минировании учебных заведений. Некоторые школы после трех дней эвакуации перешли на дистанционное обучение.

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