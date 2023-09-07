ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей. Их перевозили из России в Европу для использования в боевых самолетах и вертолетах, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, участники группировки покупали и ремонтировали в России комплектующие для боевой техники, а затем продавали иностранным заказчикам. У подозреваемых нашли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Уголовное дело завели по статье о контрабанде военной техники. Все задержанные находятся под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.