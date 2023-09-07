Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 13:30

Безопасность

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении

Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников силами ПВО

Новые средства противовоздушной обороны построят в столице

Москвичам напомнили о правилах детской безопасности в преддверии нового учебного года

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях

Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей. Их перевозили из России в Европу для использования в боевых самолетах и вертолетах, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, участники группировки покупали и ремонтировали в России комплектующие для боевой техники, а затем продавали иностранным заказчикам. У подозреваемых нашли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Уголовное дело завели по статье о контрабанде военной техники. Все задержанные находятся под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика