Закон о расширении полномочий спецслужб вступил в силу 7 августа

С 7 августа российские спецслужбы смогут входить в квартиру и осматривать автомобили без разрешения суда. Такие проверки проводят по основаниям, которые предусмотрены законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

Это возможно, когда начато уголовное дело или есть сведения о подготовке или совершении преступления. Раньше проникать в жилище против воли хозяев мог разрешить только суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.