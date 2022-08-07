Российские военные подавили четыре взвода РСЗО "Град"

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили четыре взвода РСЗО "Град", два взвода гаубиц "Мста-Б" и взвод орудий "Гиацинт-Б". Об этом сообщил, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Орудия были уничтожены на огневых позициях в районах Дзержинска, Сухой Балки, Ласточкино и Красногоровки в ДНР. Также сообщается об уничтожении живой силы противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.