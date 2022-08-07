В Алчевске строители устраняют последствия обстрела с позиций украинских боевиков

В Алчевске строители устраняют последствия обстрела со стороны позиций украинских боевиков. Снарядами и ракетами повреждено 13 жилых домов, один местный житель погиб. Несколько человек получили ранения.

Как рассказали в администрации Луганской народной республики, среди пострадавших – пятеро детей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.