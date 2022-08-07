Российские саперы заканчивают разминирование Мариуполя

Российские саперы заканчивают разминирование как жилых кварталов, так и производственных площадок Мариуполя. Мины и неразорвавшиеся снаряды находят на улицах, во дворах жилых домов и на территориях предприятий.

Часто о боеприпасах, оставленных боевиками при отступлении, сообщают местные жители. Сейчас людям советуют без крайней необходимости не выходить на улицу, чтобы не подвергать себя опасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.