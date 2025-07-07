Число преступлений в общественных местах Москвы сократилось почти втрое за 14 лет

Количество преступлений в общественных местах в Москве снизилось почти втрое за 14 лет. Сотрудники "Московской безопасности" оказывают значительную поддержку полиции в обеспечении порядка.

Они присутствуют на фестивалях, выставках, массовых мероприятиях, а также регулярно патрулируют улицы и дворы. Сотрудники проходят обучение по оказанию первой помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и основам законодательства.

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