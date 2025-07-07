07 июля, 11:45Безопасность
Число преступлений в общественных местах Москвы сократилось почти втрое за 14 лет
Количество преступлений в общественных местах в Москве снизилось почти втрое за 14 лет. Сотрудники "Московской безопасности" оказывают значительную поддержку полиции в обеспечении порядка.
Они присутствуют на фестивалях, выставках, массовых мероприятиях, а также регулярно патрулируют улицы и дворы. Сотрудники проходят обучение по оказанию первой помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и основам законодательства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.