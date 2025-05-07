Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска беспилотников

Перед началом майских праздников прокуратура напомнила москвичам о запрете на запуск беспилотников. Также жителей и гостей города попросили не запускать петарды и фейерверки.

Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность в виде штрафов: для граждан – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток.

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