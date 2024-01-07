07 января, 15:30Безопасность
Более 700 человек обеспечили безопасность богослужений в столице
Рождественская ночь прошла без происшествий. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили безопасность богослужений в столице. Они прошли в более чем 500 храмах, церквях и монастырях. До конца новогодних праздников все городские службы работают в усиленном режиме.
Как проходят дежурства пожарных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.