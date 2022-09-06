Российский корвет "Гремящий" во время маневров в Тихом океане поразил судно-мишень

Российский корвет "Гремящий" во время маневров поразил судно-мишень условного противника в Охотском море. О том, как проходят учения "Восток-2022", рассказали в Минобороны.

Крылатая ракета комплекса "Калибр" пролетела до цели более 300 километров. При этом траектория ее полета осложнялась естественными препятствиями, которые боеприпас успешно огибал. На время этого боевого упражнения опасный для плавания район перекрывали более 10 кораблей Тихоокеанского флота. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.