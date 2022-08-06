За сутки в ходе спецоперации уничтожено 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения

За сутки в ходе спецоперации на Украине были уничтожены 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Трудового и Соледара в ДНР.

В частности, устранен склад горючего ВСУ в районе Запорожья, на котором хранилось более 50-ти тысяч тонн дизельного топлива для военной техники. Кроме того, уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских "HIMARS" в районе поселка Пятигорское.

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