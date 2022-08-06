Украинские военные обстреливают Донецк – представительство ДНР

Украинские военные обстреливают Донецк. Буквально за 15 минут выпустили по жилым кварталам 14 снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в центре по контролю режима прекращения огня.

Информагентства публикуют кадры последствий обстрела. Серьезно поврежден многоэтажный дом. Там разрушены по меньшей мере две квартиры. О пострадавших пока информации нет.

Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.