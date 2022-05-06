Около 600 сотрудников МЧС патрулируют лесопарковые зоны в столице

Противопожарный режим действует в столице. 600 сотрудников МЧС и добровольцев патрулируют лесопарковые зоны. Они следят за теми, кто жарит шашлык. Готовить мясо на открытом огне можно по правилам и только в специально оборудованных местах. В противном случае грозит штраф – 5 тысяч рублей.

Если готовить шашлык на садовом участке, то расстояние от дома должно быть не менее 5 метров, а до деревьев – 30 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.