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19:15

Безопасность

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе

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В России разработали двойную броню, которая способна выдержать подрыв двух килограммов тротила. При ее создании инженеры опирались на опыт, полученный за время спецоперации. Об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу.

Он проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области и побывал на предприятии, где производят бронетехнику. На Арзамасском заводе увеличили выпуск бронетранспортеров и военных автомобилей "Тигр". Министр также поручил проработать производство модульных броневиков для связистов и медиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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