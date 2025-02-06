Мошенники придумали новую схему кражи денег

Злоумышленники используют фейковое приложение Центробанка, чтобы обманом получить доступ к банковским картам. Мошенники представляются сотрудниками банка, сообщают о попытке списания средств и предлагают срочно установить приложение. После этого они создают виртуальную карту и снимают деньги через бесконтактные банкоматы.

Эксперты предупреждают, что у Центробанка есть только два официальных приложения, а все остальные – подделка.

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