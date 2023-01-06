Режим прекращения огня в зоне спецоперации введут с 12:00 пятницы

В 12:00 6 января по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине начнет действовать режим прекращения огня, указания о котором накануне дал Владимир Путин.

Это нужно для того, чтобы верующие смогли посетить рождественские службы в зоне проведения спецоперации. Украинскую сторону российский президент призвал к аналогичному шагу. Официальный Киев согласия на это не дал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.