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Безопасность

Режим прекращения огня в зоне спецоперации введут с 12:00 пятницы

Режим прекращения огня в зоне спецоперации введут с 12:00 пятницы

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В 12:00 6 января по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине начнет действовать режим прекращения огня, указания о котором накануне дал Владимир Путин.

Это нужно для того, чтобы верующие смогли посетить рождественские службы в зоне проведения спецоперации. Украинскую сторону российский президент призвал к аналогичному шагу. Официальный Киев согласия на это не дал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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