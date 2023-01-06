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09:15

Безопасность

Кадры работы истребителей Су-34 показало Минобороны РФ

Кадры работы истребителей Су-34 показало Минобороны РФ

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Кадры работы истребителей Су-34 показало Минобороны РФ. Бомбардировщики находятся на дежурстве круглосуточно, экипажи сменяют друг друга по графику.

Российские летчики ведут бои и сопровождают наземные подразделения, участвующие в СВО. Во время каждого вылета самолеты несут вооружение различного класса, это позволяет оперативно и максимально эффективно реагировать на любую угрозу.

Подробнее о ходе специальной военной операции – в сюжете телеканала Москва 24.

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