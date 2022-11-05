Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Безопасность

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ

Вводить круглосуточный комендантский час в Херсоне не будут

США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 400 млн долл

ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР

ВС РФ уничтожили два украинских военных завода

Российские войска уничтожили 4 украинских склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области

ВС РФ уничтожили украинский военный катер

Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику

Крылатая ракета уничтожила еще один командный пункт ВСУ – Минобороны РФ

В МЧС разрешили устанавливать мангалы в пяти метрах от домов

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Видео опубликовало Минобороны. "Аллигаторы" способны поражать практически любые цели на земле и в воздухе вне зависимости от времени суток и погодных условий. При выполнении боевых задач армейская авиация летает на предельно малых высотах, что делает технику незаметной для зенитно-ракетных комплексов противника.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика