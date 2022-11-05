Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Видео опубликовало Минобороны. "Аллигаторы" способны поражать практически любые цели на земле и в воздухе вне зависимости от времени суток и погодных условий. При выполнении боевых задач армейская авиация летает на предельно малых высотах, что делает технику незаметной для зенитно-ракетных комплексов противника.

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