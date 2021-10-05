МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения в России

МЧС прервет теле- и радиоэфир, чтобы протестировать системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Массовая проверка пройдет в среду, 6 октября. Об этом сообщили в министерстве.

С 10:40 по местному времени подадут сигнал "Внимание всем!" с помощью электросирен и громкоговорителей. Кроме того, тестовый сигнал примерно на минуту прервет эфир общероссийских телеканалов и радиостанций.

В МЧС уточнили, что проверка плановая. Последний раз подобное тестирование проводили этой весной, 3 марта.