Российские и китайские боевые корабли провели совместные учения "Восток-2022"

Российские и китайские боевые корабли отразили налет авиации условного противника, расстреляв воздушные цели из средств ПВО. В Тихом океане – совместные учения "Восток-2022".

Также морская авиация двух флотов, а именно палубные вертолеты, отработали взлет и посадку на штатные корабли-носители. Еще одной задачей учебного дня стало уничтожение макета морской плавающей мины. Ее расстреляли из малокалиберных скорострельных артиллерийских установок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.