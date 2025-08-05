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05 августа, 07:15

Безопасность

Россиян предупредили о мошенниках, которые просят пройти обязательный тест на работе

Россиян предупредили о мошенниках, которые просят пройти обязательный тест на работе

Мошенники начали создавать фейковые сайты для оплаты проезда и парковки

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Мошенники начали предлагать сотрудникам российских компаний пройти обязательные тесты и приглашать на патриотические мероприятия.

Письмо на электронную почту приходит якобы от HR-отдела. Для регистрации требуют ввести логин и пароль от корпоративного аккаунта, паспортные данные и ИНН. В итоге страдают не только сотрудники, но и сама компания. Ведь открывается доступ к почте, внутренним ресурсам и документам, что приводит к утечке данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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