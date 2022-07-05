Минобороны опубликовало кадры работы российских ракетчиков и артиллеристов на Украине

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ и два склада с боеприпасами и ракетами. Кадры работы ракетчиков и артиллеристов на Украине опубликовало Минобороны.

Удары, по сообщениям ведомства, нанесли по позициям боевиков у населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово в ДНР.

Подробности о ходе спецоперации рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.