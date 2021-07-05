Появилось видео операции ФСБ против готовивших серию терактов в России

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве. Появились кадры операции от спецслужб.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что спецслужбы задержали двух террористов и еще шестерых ликвидировали. Боевики были членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Террористы также готовили атаки на территориях Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Уточняется, что теракты планировали в людных местах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.