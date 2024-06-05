05 июня, 07:15Безопасность
В МВД РФ заявили о росте числа преступлений с использованием технологий
В МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием информационных технологий. По данным на июнь 2024 года, таких преступлений насчитывается в общем массиве почти 40%.
Как заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, только за последние полтора года телефонные мошенники похитили у граждан более 200 миллиардов рублей. Почти каждый четвертый из потерпевших – пожилой человек.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.