В Балтийском море пройдут учения НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

В маневрах примут участие силы 14 стран, в том числе Швеции и Финляндии. Это более семи тысяч военнослужащих, 100 самолетов и 44 корабля, среди которых американский авианосец.

Учения начнутся 5 июня в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле 16–17 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

