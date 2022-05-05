В "Гемотесте" начали проверку из-за возможной утечки данных клиентов

Сеть клиник "Гемотест" начала внутреннюю проверку в связи с возможной утечкой данных пациентов. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности компании.

Речь идет о базах данных якобы выставленных на продажу в даркнете. В первом объявлении предлагали данные 30 миллионов клиентов.

Также Роскомнадзор направил в прокуратуру запрос о возможности проведения проверки из-за утечки персональных данных клиентов "Гемотеста". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.