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Безопасность

Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

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Сергей Шойгу в зоне СВО проинспектировал группировку войск Восток

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок по ситуации в зоне специальной военной операции. Глава ведомства заслушал доклады по текущей обстановке и о планах дальнейших действий.

Министр сделал акцент на необходимости создания всех условий для безопасного размещения военных в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск. Также обсуждались вопросы по работе медицинских и тыловых подразделений.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
безопасностьвидеоАнастасия Бородина
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