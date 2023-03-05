10:15Безопасность
Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок по ситуации в зоне специальной военной операции. Глава ведомства заслушал доклады по текущей обстановке и о планах дальнейших действий.
Министр сделал акцент на необходимости создания всех условий для безопасного размещения военных в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск. Также обсуждались вопросы по работе медицинских и тыловых подразделений.
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