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09:15

Безопасность

Штурмовые подразделения ВДВ провели тренировочный бой в тылу

Штурмовые подразделения ВДВ провели тренировочный бой в тылу

Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжили подготовку в тыловом районе СВО

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Штурмовые подразделения ВДВ, которые продолжают подготовку в тылу СВО, провели тренировочный бой. Такие учения проходят каждый день, а условия военнослужащим создают максимально приближенные к реальной обстановке в зоне спецоперации.

Помимо стрельб, отработали и эвакуацию раненого. По заданию, его нужно было доставить в медицинский пункт на санитарном эвакуационном бронеавтомобиле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
безопасностьвидеоАнастасия Бородина
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