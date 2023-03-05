Штурмовые подразделения ВДВ провели тренировочный бой в тылу

Штурмовые подразделения ВДВ, которые продолжают подготовку в тылу СВО, провели тренировочный бой. Такие учения проходят каждый день, а условия военнослужащим создают максимально приближенные к реальной обстановке в зоне спецоперации.

Помимо стрельб, отработали и эвакуацию раненого. По заданию, его нужно было доставить в медицинский пункт на санитарном эвакуационном бронеавтомобиле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.