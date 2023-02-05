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05 февраля, 19:15

Безопасность

Украинские спецслужбы готовят очередную провокацию против РФ в Краматорске – МО

Украинские спецслужбы готовят очередную провокацию против РФ в Краматорске – МО

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Украинские спецслужбы готовят очередную чудовищную провокацию против России в Краматорске. Как сообщает Минобороны, СБУ планирует подрыв зданий наркологического и онкодиспансеров, а также первой горбольницы.

Персонал оттуда уже эвакуировали. Затем, как отмечают в ведомстве, киевские власти хотят обвинить российских военных якобы в "ударах" по гражданским объектам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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