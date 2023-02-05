Украинские спецслужбы готовят очередную провокацию против РФ в Краматорске – МО

Украинские спецслужбы готовят очередную чудовищную провокацию против России в Краматорске. Как сообщает Минобороны, СБУ планирует подрыв зданий наркологического и онкодиспансеров, а также первой горбольницы.

Персонал оттуда уже эвакуировали. Затем, как отмечают в ведомстве, киевские власти хотят обвинить российских военных якобы в "ударах" по гражданским объектам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.