Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06:15

Политика

Минобороны РФ показало кадры тренировок сахалинских артиллеристов

Минобороны РФ показало кадры тренировок сахалинских артиллеристов

Минобороны РФ получило партию новых самолетов Су-35С

Новости часа: РФ и Белоруссия подписали соглашение об обеспечении безопасности

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Россия испытала новую противоракету в Казахстане

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Новости часа: ракета с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Российские военные уничтожили украинский склад американских боеприпасов РСЗО HIMARS

В Запорожье уничтожены 4 ракетно-артиллерийских склада ВСУ

В Севастополе встретили российских военнослужащих после освобождения из плена

На Сахалине организовали тренировки мобилизованных артиллеристов. Кадры подготовки показало Минобороны РФ.

Военнослужащие учатся заряжать реактивные системы залпового огня "Ураган". Цели обнаруживают с помощью операторов беспилотников – их тоже учат производить все нужные расчеты.

Выполняют учебные стрельбы пока без расхода боеприпасов. Практические запуски ракет запланированы на ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьполитикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика