Минобороны РФ показало кадры тренировок сахалинских артиллеристов

На Сахалине организовали тренировки мобилизованных артиллеристов. Кадры подготовки показало Минобороны РФ.

Военнослужащие учатся заряжать реактивные системы залпового огня "Ураган". Цели обнаруживают с помощью операторов беспилотников – их тоже учат производить все нужные расчеты.

Выполняют учебные стрельбы пока без расхода боеприпасов. Практические запуски ракет запланированы на ближайшее время.

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