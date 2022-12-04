Минобороны РФ получило партию новых самолетов Су-35С

Минобороны России получило партию новых самолетов Су-35С. Технику изготовила Объединенная авиастроительная корпорация в Комсомольске-на-Амуре.

Многофункциональные истребители нового поколения уже прошли все испытания в разных рабочих режимах и отправились к месту несения службы. Су-35 – это глубокая модернизация Су-27, новейшие самолеты эффективнее бьют по воздушным, наземным и морским целям.

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