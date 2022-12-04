Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Минобороны РФ получило партию новых самолетов Су-35С

Минобороны РФ получило партию новых самолетов Су-35С

Новости часа: РФ и Белоруссия подписали соглашение об обеспечении безопасности

Новости часа: Путин заявил, что ракетные удары ВС РФ по Украине стали вынужденной мерой

Россия испытала новую противоракету в Казахстане

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Новости часа: ракета с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Российские военные уничтожили украинский склад американских боеприпасов РСЗО HIMARS

В Запорожье уничтожены 4 ракетно-артиллерийских склада ВСУ

В Севастополе встретили российских военнослужащих после освобождения из плена

Российские экипажи МИГ-31 проводят патрулирование воздушного пространства

Минобороны России получило партию новых самолетов Су-35С. Технику изготовила Объединенная авиастроительная корпорация в Комсомольске-на-Амуре.

Многофункциональные истребители нового поколения уже прошли все испытания в разных рабочих режимах и отправились к месту несения службы. Су-35 – это глубокая модернизация Су-27, новейшие самолеты эффективнее бьют по воздушным, наземным и морским целям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьполитикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика