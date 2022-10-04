ВКС России проводили эксперименты с иностранными спутниками – МО РФ

ВКС России проводили эксперименты с иностранными спутниками. Об этом говорилось в сообщении Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск. Отсчет ведут с 1957 года, когда в Советском Союзе с космодрома Байконур успешно запустили первый искусственный спутник Земли.

В XXI веке космические войска решают широкий спектр задач. Наблюдают за обстановкой в космосе, обнаруживают старты баллистических ракет, запускают космические аппараты и управляют спутниковыми системами военного и двойного назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.