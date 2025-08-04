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04 августа, 07:00

Безопасность

Мошенники стали обманывать желающих попасть в детский шоу-бизнес

Мошенники стали обманывать желающих попасть в детский шоу-бизнес

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Все больше родителей хотят сделать своего ребенка знаменитым, и этим пользуются предприимчивые лжепродюсеры. На своей схеме обмана они зарабатывают сотни тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют родителям внимательно изучать кастинг агентства, которым они хотят доверить работу с ребенком. Например, по словам детского музыкального продюсера Эмиля Султанова, настоящий специалист сначала познакомится с человеком, узнает о его планах и ни в коем случае не станет брать за свою работу сразу всю сумму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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