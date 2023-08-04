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Безопасность

Боевые корабли РФ и КНР уничтожили подводную лодку условного противника в Беринговом море

Боевые корабли РФ и КНР уничтожили подводную лодку условного противника в Беринговом море

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Российские и китайские боевые корабли уничтожили подводную лодку условного противника в Беринговом море. Военные учения стали частью уже третьего совместного патрулирования акватории Тихого океана.

Субмарину обнаружили с помощью корабельных гидроакустических средств поиска. Помогли также палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. После этого для поражения цели моряки дали залп реактивными глубинными бомбами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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