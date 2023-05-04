Рейды по профилактике аварийности среди велосипедистов пройдут в Москве – ГИБДД

Рейды по профилактике аварийности среди велосипедистов и самокатчиков пройдут в Москве в ближайшее время. Об этом рассказали в ГИБДД.

Между тем подросткам до 16 лет могут запретить пользоваться электросамокатами. Такое предложение озвучили в Госдуме. По мнению депутатов, из-за высокой скорости самокаты могут представлять не меньшую опасность, чем автомобили и мотороллеры.

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