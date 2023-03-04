04 марта, 23:30Безопасность
Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжили подготовку в тыловом районе СВО
Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжают подготовку в тыловом районе спецоперации. Причем ежедневные занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.
Военнослужащие отрабатывают сценарий захвата опорного пункта. После обстрела цели из минометов, штурмовики выдвигаются к ней под прикрытием бронегруппы, гранатометов и пулеметов. Кроме того, отрабатывается эвакуация раненых с поля боя.
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