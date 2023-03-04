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04 марта, 23:30

Безопасность

Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжили подготовку в тыловом районе СВО

Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжили подготовку в тыловом районе СВО

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Штурмовые подразделения ВДВ РФ продолжают подготовку в тыловом районе спецоперации. Причем ежедневные занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Военнослужащие отрабатывают сценарий захвата опорного пункта. После обстрела цели из минометов, штурмовики выдвигаются к ней под прикрытием бронегруппы, гранатометов и пулеметов. Кроме того, отрабатывается эвакуация раненых с поля боя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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