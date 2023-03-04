В Минобороны РФ рассказали о серьезных потерях ВСУ в зоне спецоперации

ВСУ несет серьезные потери техники на разных направлениях в зоне специальной военной операции, сообщают в Минобороны РФ. За минувшие сутки российские военные уничтожили три танка и радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300"

Кроме того, были сбиты три вертолета МиИ-8 и 11 беспилотников. Последнюю информацию о ходе СВО сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.