Сергей Шойгу в зоне СВО проинспектировал группировку войск Восток. Министр обороны обратил особое внимание на обеспечение военных всем необходимым ина условия для безопасного размещения личного состава, работы медиков и тыловых подразделений.

Наступление на украинские позиции продолжается на земле. Мотострелки, получив данные о местонахождении противника, открывают огонь. После обстрела оперативно меняют место, чтобы не попасть под ответный удар. По украинским позициям бьют на опережение.

МО РФ показало кадры работы одного из подразделений 132-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса. Военнослужащие продолжают наступление: строят укрепления, оборудуют огневые точки. От их позиций до расположения противника – около километра.

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