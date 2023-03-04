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Безопасность

Сергей Шойгу в зоне СВО проинспектировал группировку войск Восток

Сергей Шойгу в зоне СВО проинспектировал группировку войск Восток

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Сергей Шойгу в зоне СВО проинспектировал группировку войск Восток. Министр обороны обратил особое внимание на обеспечение военных всем необходимым ина условия для безопасного размещения личного состава, работы медиков и тыловых подразделений.

Наступление на украинские позиции продолжается на земле. Мотострелки, получив данные о местонахождении противника, открывают огонь. После обстрела оперативно меняют место, чтобы не попасть под ответный удар. По украинским позициям бьют на опережение.

МО РФ показало кадры работы одного из подразделений 132-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса. Военнослужащие продолжают наступление: строят укрепления, оборудуют огневые точки. От их позиций до расположения противника – около километра.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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