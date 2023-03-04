МО РФ показало видео операции ударных вертолетов Ка-52

Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Неуправляемыми ракетами поражены украинские укрепленные пункты. От момента получения задания до вылета проходит всего несколько минут.

"Аллигаторы" – как еще называют эти машины – развивают скорость до 300 километров в час, а их маневренность позволяет мгновенно менять высоту и становиться недоступными для поражение со стороны ПВО противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.