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09:15

Безопасность

МО РФ показало видео операции ударных вертолетов Ка-52

МО РФ показало видео операции ударных вертолетов Ка-52

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Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Неуправляемыми ракетами поражены украинские укрепленные пункты. От момента получения задания до вылета проходит всего несколько минут.

"Аллигаторы" – как еще называют эти машины – развивают скорость до 300 километров в час, а их маневренность позволяет мгновенно менять высоту и становиться недоступными для поражение со стороны ПВО противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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